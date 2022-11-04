Общество 04 ноября 2022, 18:09 Россия всегда с уважением относилась к украинскому народу — Путин Президент Путин: Россия всегда с уважением и теплотой относилась к украинскому народу

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Россия с уважением относится к украинскому народу. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы всегда с уважением и теплотой относились и относимся к украинскому народу. Так было и есть, несмотря на сегодняшнее трагическое противостояние», — сказал он на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

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По словам главы государства, именно Украина и ее народ, первая и главная жертва искусственно создаваемой в мире русофобии.

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Он также обвинил курсы истории в России в излишней европоцентричности. По его словам, в этом есть логика, ведь европейские столицы когда-то были центрами мироздания, но это в прошлом. Еще Путин сказал, что любые попытки выбить почву из-под ног у России обречены на провал. Отечественные историю и культуру он назвал основой российской государственности и суверенитета, что вызывает раздражение на Западе.