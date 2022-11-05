Устроивший пожар в костромском клубе признал свою вину | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 18:18 Устроивший пожар в костромском клубе признал свою вину ТАСС: Подозреваемый в совершении пожара в клубе в Костроме признал свою вину Телеканал "360"

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Подозреваемый, который устроил пожар в клубе «Полигон» в Костроме, признал свою вину. Об этом в субботу сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Мужчина, который стрелял из ракетницы в клубе «Полигон», в результате чего произошел пожар, признал вину в содеянном», — отметил собеседник агентства.

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Признавший вину мужчина пояснил, что причиной выстрела стал конфликт в клубе. Возгорание произошло в ночь на 5 ноября. После выстрела из ракетницы загорелся потолок, огонь начал распространяться по заведению.

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По предварительным данным, во время пожара в кафе погибли 13 человек, еще девять пострадали. Подозреваемого задержали в субботу днем. По оценке юриста, зачинщику пожара могут присудить до четырех лет лишения свободы.

Местный житель Сергей Виноградов принял участие в спасении людей из горящего заведения. Он с друзьями помогал эвакуировать посетителей кафе. Сестра Сергея Екатерина рассказала «360», что тот получил ожоги, но не стал обращаться в больницу за оказанием помощи.