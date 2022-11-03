Вучич заявил, что все политики в мире знают виновников подрыва «Северных потоков», но молчат | 360°

Мир 03 ноября 2022, 16:34 Вучич заявил, что все политики в мире знают виновников подрыва «Северных потоков», но молчат Президент Сербии Вучич: все политики мира знают виновников подрыва «Северных потоков» Пресс-служба Кремля

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Все политики в мире знают, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», но «прикидываются слабоумными», заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич. Об этом написал ТАСС.

«Не существует политика в мире, который бы не знал, <…>, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны», — отметил Вучич.

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Он добавил, что это «лицемерие» можно наблюдать повсюду.

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Ранее сербский лидер признался, что, когда ему стало известно о подрыве «Северных потоков», «не знал, плакать или кричать».

На днях стало известно, что через минуту после происшествия Лиз Трасс, на тот момент премьер Британии, отправила госсекретарю США Энтони Блинкену СМС с текстом: «Все сделано». Сегодня утром секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на то, что это сообщение — свидетельство причастности Британии к повреждению «Северных потоков», но максимальную выгоду от терактов получили США.

Как ранее писало РИА ФАН, глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что восстановление газопроводов потребует не один год.