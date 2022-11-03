Вучич заявил, что все политики в мире знают виновников подрыва «Северных потоков», но молчат | 360°

03 ноября 2022, 16:34
Вучич заявил, что все политики в мире знают виновников подрыва «Северных потоков», но молчат
Президент Сербии Вучич: все политики мира знают виновников подрыва «Северных потоков»
Все политики в мире знают, кто подорвал газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2», но «прикидываются слабоумными», заявил журналистам президент Сербии Александр Вучич. Об этом написал ТАСС.
«Не существует политика в мире, который бы не знал, <…>, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны», — отметил Вучич.
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Он добавил, что это «лицемерие» можно наблюдать повсюду.
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Ранее сербский лидер признался, что, когда ему стало известно о подрыве «Северных потоков», «не знал, плакать или кричать».
На днях стало известно, что через минуту после происшествия Лиз Трасс, на тот момент премьер Британии, отправила госсекретарю США Энтони Блинкену СМС с текстом: «Все сделано». Сегодня утром секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на то, что это сообщение — свидетельство причастности Британии к повреждению «Северных потоков», но максимальную выгоду от терактов получили США.
Как ранее писало РИА ФАН, глава «Газпрома» Алексей Миллер предупредил, что восстановление газопроводов потребует не один год.
США
Великобритания
Газопровод Северный поток — 2
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