Частичная мобилизация в России: куда направят призванных, что будет дальше | 360°

Власть 02 ноября 2022, 13:38 Кремль не счел необходимым публиковать дополнительные акты по мобилизации — Песков Представитель Кремля Песков: необходимости в публикации новых актов по мобилизации нет Телеканал "360"

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Кремль не видит необходимости в публикации дополнительных документов по поводу частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, главе государства не нужно подписывать какие-то новые акты по этому вопросу, сообщил RT.

«Здесь совершенно нет необходимости, просто заключение в том, что не нужно выпуска никаких дополнительных актов со стороны президента», — уточнил Дмитрий Песков.

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Ранее Владимир Путин заявил о завершении частичной мобилизации в стране. Информация о якобы проводимых доборах людей не соответствует действительности, ее распространяют враги России, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. По его мнению, вопрос о новых волнах мобилизации будут поднимать в зависимости от того, столкнется ли РФ с внешней угрозой.

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В России призвали на службу 300 тысяч человек. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что 87 тысяч бойцов уже направили в зону боевых действий. Остальные пока проходят боевое слаживание на полигонах под руководством опытных инструкторов.