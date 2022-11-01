Частичная мобилизация в России: сколько человек призвали, что будет дальше | 360°

01 ноября 2022, 12:41
Клишас назвал ненужными дополнительные документы о конце частичной мобилизации
Сенатор Клишас: дополнительные документы в связи с окончанием мобилизации не нужны
Издание дополнительных документов в связи с завершением частичной мобилизации в России не требуется, рассказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Накануне об окончании кампании объявил президент Владимир Путин.
«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — уточнил сенатор.
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С начала проведения спецоперации в добровольческие отряды записались более 15 тысяч человек, заявил начальник 2-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Александр Туляганов. По его словам, речь идет о тех, кто отправился на фронт в ходе частичной мобилизации, а также о пришел в военкоматы по собственному желанию, сообщил RT.
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В понедельник в России завершился призыв в рамках частичной мобилизации, заявил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этом вопросе уже поставили точку. Журналисты поинтересовались у него, издаст ли он дополнительный указ. Путин ответил, что посоветуется с юристами.
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