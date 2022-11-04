Власть 04 ноября 2022, 20:29 Внедрением псевдоценностей Запад создал на Украине анти-Россию — Путин Президент Путин: Запад попытался поднести фитиль к распаду России действиями на Украине РИА "Новости"

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Запад навязывал жителям Украины ложные ценности, создавая из страны анти-Россию, заявил президент Владимир Путин. По его словам, так западные политики попытались «поднести фитиль» к распаду РФ, сообщил ТАСС.

Глава государства объяснил, что Украину лишали собственной истории, а среди ее населения сеяли ненависть к России.

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«Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», — рассказал Владимир Путин. После распада СССР во внутренние дела Украины неприкрыто вмешивались извне. Президент подчеркнул, что-то же самое пытались сделать и в России.

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Польша не отказалась от идей по возвращению земель, которые сейчас находятся в составе Украины, заметил президент. Он добавил, что в польском руководстве обсуждают подобную идею, сообщили «Известия».

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что из процветающей страны Украина превратилась в «злобный инструмент» в отношении РФ. По его словам, все это случилось на глазах одного поколения украинцев.