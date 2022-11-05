Сборная России по футболу впервые сыграет против команды из Узбекистана | 360°

Спорт 05 ноября 2022, 13:25 Сборная России по футболу впервые сыграет против команды из Узбекистана РФС: сборная России по футболу проведет следующий товарищеский матч с Узбекистаном freepik

Читать 360tv в

Соперником сборной России по футболу на следующем товарищеском матче, 20 ноября, станет Узбекистан. Национальные сборные двух стран сыграют друг против друга впервые, сообщил Российский футбольный союз (РФС).

Матч состоится в Ташкенте на Центральном стадионе «Пахтакор», рассчитанном на 33,5 тысячи зрителей. Игра начнется в 15:00. Трансляцию будет вести «Матч ТВ».

Реклама

РФС напомнил, что сборная Узбекистана занимает 77-е место в рейтинге ФИФА. В 2011 году она вышла в полуфинал Кубка Азии. Ранее, в 1994-м, стала чемпионом Азиатских игр.

Реклама

Лучший бомбардир и капитан сборной — Эльдор Шомуродов (сейчас выступает за итальянский клуб «Рома»). Главный тренер сборной Узбекистана — словенский специалист Сречко Катанец.

Главный тренер российской сборной — Валерий Карпин.

«Информация об условиях реализации билетов для болельщиков сборной России будет опубликована дополнительно», — пообещал футбольный союз.

А товарищеский матч России с Боснией и Герцеговиной, который должен был состояться в Петербурге 17 ноября, сдвинули на неопределенный срок. Балканская команда отказалась от игры.