Горячую линию для пострадавших от пожара в кафе «Полигон» открыли в Костроме | 360°

05 ноября 2022, 13:53
Горячую линию для пострадавших от пожара в кафе «Полигон» открыли в Костроме
Костромское МЧС: психологи дежурят на горячей линии для пострадавших от пожара в кафе
В Костроме открыли горячую линию для пострадавших в результате пожара в кафе «Полигон». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.
«Открыта горячая линия по телефону: 8 (4942) 493-620, звонки на который принимаются по пожару в кафе „Полигон“ в Костроме», — говорится в сообщении.
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На линии организовано дежурство психологов костромского МЧС. Родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку.
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Пожар в костромском кафе «Полигон» произошел в ночь на субботу. Пожару предшествовала драка в заведении. Число жертв возгорания — 15 человек, четверо пострадавших впали в кому. Арендатор пообещал поддержку семьям погибших.
Возгорание произошло из-за пьяного посетителя с сигнальной ракетницей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам», наказание — до четырех лет лишения свободы. Возможный виновник уже задержан.
МЧС РФ
Пожар в кафе «Полигон» в Костроме
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