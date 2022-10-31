Частичная мобилизация в России: завершение кампании, куда отправятся служить призванные | 360°

Важное 31 октября 2022, 23:10 Путин объявил о завершении частичной мобилизации в России Президент Путин объявил о завершении призыва в рамках частичной мобилизации РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин объявил о завершении призыва на службу в Вооруженные силы страны в рамках частичной мобилизации. Фрагмент выступления российского лидера опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Журналисты поинтересовались у главы государства, стоит ли ждать президентского указа о завершении частичной мобилизации.

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«Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — ответил Владимир Путин.

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Он добавил, что с предложением о завершении мобилизационных мероприятий выступило Минобороны страны.

Ранее в понедельник официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в стране прекращается подготовка и вручение повесток.

С 1 ноября в России расформируют пункты сбора мобилизованных, а в дальнейшем ряды Вооруженных сил РФ будут пополнять лишь за счет добровольцев и контрактников.

Работники военкоматов вернутся к выполнению своих обязанностей, уточнили в министерстве. Здания и сооружения, которые использовали в рамках кампании, вернут для использования по прежнему назначению.