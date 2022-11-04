Путин назвал обреченными на провал попытки выбить почву из-под ног у России | 360°

Общество 04 ноября 2022, 17:27 Путин назвал обреченными на провал попытки выбить почву из-под ног у России Президент Путин: Запад раздражают история и культура России как основы ее суверенитета РИА "Новости"

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Попытки выбить почву из-под ног у России обречены на провал. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передал ТАСС.

«И сегодня продолжаются попытки выбить почву у нас из-под ног. Сами эти попытки, разумеется, неспособны изменить прошлое. Они обречены на провал. Лишить страну побед, достигнутых нашими предками, невозможно», — сказал он на встрече с историками и представителями традиционных религий России в День народного единства.

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Глава государства отметил, что необходимо защищать подлинную историю страны и ее героев. Отечественные историю и культуру он назвал основой российской государственности и суверенитета, что вызывает раздражение на Западе. США, НАТО и Евросоюз продолжают пытаться развалить Россию, но у них ничего не получится, заявил Путин.

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства. Он напомнил, что Россия сражается за свой народ, за свою землю, за историю и культуру.