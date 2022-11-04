Путин назвал Мариуполь древним русским городом | 360°

Важное 04 ноября 2022, 15:10 Путин назвал Мариуполь древним русским городом Президент Путин заявил, что в Мариуполе «есть над чем работать» РИА "Новости"

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Власти обсуждали вопрос восстановления Донбасса, заявил президент Владимир Путин в ходе общения с волонтерами в Москве. Глава государства назвал Мариуполь древним русским городом и добавил, что в нем есть над чем работать, сообщили «Известия».

Путин рассказал, что обсуждал вопрос восстановления Донбасса и сильно пострадавшего Мариуполя накануне вечером. По его словам, в городе нужно отстраивать жилье, детские сады, театры, музеи и другие объекты социальной инфраструктуры.

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Мариуполь является древним русским городом, именно там император Петр Первый основал свою первую флотилию, напомнил волонтерам Путин. В этом городе также совершал походы полководец Александр Суворов, а императрица Екатерина Вторая активно занималась обустройством этих территорий.

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«Это очень интересное место. Конечно, там есть над чем работать», — подчеркнул президент.

Трое волонтеров из Дзержинского отправились в Мариуполь. Там они помогают местным жителям — доставляют продукты, разгружают автомобили с лекарствами и совершают другие полезные дела.