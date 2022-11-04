«Своих не бросаем». Путин встретился с волонтерами в День народного единства | 360°

Власть 04 ноября 2022, 14:53 «Своих не бросаем». Путин встретился с волонтерами в День народного единства Президент Путин поблагодарил волонтеров проекта «Мы вместе» РИА "Новости"

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Президент Владимир Путин встретился в Москве с волонтерами проекта «Мы вместе». Он поблагодарил их за оказание помощи людям на освобожденных территориях. Фрагмент выступления главы государства опубликовал Telegram-канал «Звезда».

Путин рассказал, что название волонтерского движения служит хорошим лозунгом. Но есть еще один, который отражает единение россиян.

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«У нас есть еще один лозунг, который широко используется — „Своих не бросаем“. И вот то, что вы делаете, это как раз лучшее подтверждение тому, что это не пустые слова», — обратился глава государства к общественникам.

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Ранее Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. Президент отметил День народного единства и пообщался с представителями общественных организаций и молодежи. Глава государства поделился с ними впечатлениями от проделанной работы — на днях завершилась реставрация монумента, длившаяся с 2020 года.

Президент затронул тему перемещения жителей Херсона. Он назвал это важным мероприятием, потому что гражданское население не должно страдать от обстрелов со стороны ВСУ.