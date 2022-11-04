Частичная мобилизация в России: сколько человек призвали, куда отправят на службу | 360°

Важное 04 ноября 2022, 15:17 Путин сообщил о мобилизации 318 тысяч человек Президент Путин заявил, что в России мобилизовали 318 тысяч человек Телеканал "360"

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На службу в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации призвали 318 тысяч человек, заявил президент Владимир Путин. Превышение установленной ранее отметки в 300 тысяч он объяснил непрекращающимся потоком добровольцев, сообщили «Известия».

По словам главы государства, к выполнению задач в рамках спецоперации уже приступили 49 тысяч человек. Остальные пока проходят обучение и боевое слаживание под руководством опытных инструкторов. Путин добавил, что добровольцы продолжают приходить в военкоматы, их поток не прекращается.

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«Это очень большое количество людей. Семьи, мамы, отцы, дети, жены остались. Конечно, государство делает все, чтобы их поддержать», — подчеркнул президент в ходе церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве.

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Глава государства пообщался с волонтерами движения «Мы вместе». Он поблагодарил их за проводимую работу и помощь жителям новых российских регионов. Владимир Путин заявил, что их действия подтверждают лозунг «Своих не бросаем».