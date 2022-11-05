«Люди начали суетиться». Посетитель кафе «Полигон» в Костроме рассказал о пожаре | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 18:09 «Люди начали суетиться». Посетитель кафе «Полигон» в Костроме рассказал о пожаре Посетитель костромского кафе «Полигон» Вячеслав рассказал о пожаре Телеканал "360"

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Житель Костромы Вячеслав, который находился в кафе «Полигон» во время пожара, рассказал «360», что охранники организованно выводили людей на улицу. Ему и тем, кто с ним был, удалось эвакуироваться без проблем.

«Я отдыхал, увидел, что люди начали суетиться, охранники сказали: всем на выход, выводили всех. Я увидел дым и вышел на улицу», — вспомнил Вячеслав.

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По его словам, людей было много. Драки посетителей, которая, как сообщали СМИ, предшествовала пожару, мужчина не видел. Задымление внутри, по его словам, было «не сильным». Мужчину, который выбил пожарную дверь и вывел десятки людей, Вячеслав не видел.

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Пожар в «Полигоне» произошел сегодня ночью, потушить его удалось только утром. По предварительным данным, один из посетителей пустил в ход охотничью ракетницу, что и могло стать причиной возгорания. Спасатели эвакуировали из горящего здания 250 человек. Очевидцы сообщали, что в кафе были давка и паника. Жертвами пожара стали 15 человек.

Подозреваемого в поджоге уже задержали.