Россия возобновила участие в зерновой сделке | 360°

Мир 02 ноября 2022, 13:57 Россия возобновила участие в зерновой сделке Минобороны: Украина предоставила России гарантии безопасности зернового коридора piqsels

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Россия возобновила свое участие в зерновой сделке. Украина предоставила письменные гарантии безопасности гуманитарного коридора для провоза зерна в Черном море. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в Telegram-канале ведомства.

«Украинская сторона официально заверила, что „Морской гуманитарный коридор будет использоваться только в соответствии с положениями „Черноморской инициативы“, — говорится в сообщении.

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Гарантии получили от украинской стороны получили благодаря участию ООН и при содействии Турции.

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Ранее турецкая сторона сообщила министру обороны Сергею Шойгу о позиции Украины по продуктовой сделке. Ему пообещали безопасность коридора.

Корабли Черноморского флота в акватории Севастопольской бухты отбили атаку украинских беспилотников 29 октября. Системы ПВО уничтожили все дроны. Россия заподозрила причастность Великобритании к этому теракту.