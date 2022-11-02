Россия возобновила участие в зерновой сделке. Подробности | 360°

Мир 02 ноября 2022, 20:04 Россия согласилась вернуться в зерновую сделку. Украину обязали соблюдать гарантии Экономист Юденков: России не стоило возобновлять участие в зерновой сделке РИА "Новости"

Читать 360tv в

Россия возобновила участие в зерновой сделке, которое ранее приостановили из-за терактов, совершенных Украиной с использованием гуманитарных коридоров в качестве прикрытия. Теперь российская сторона получила гарантии. Правда, она оставила за собой право выйти из сделки, если ее условия нарушат.

Возвращение в зерновую сделку

Киев гарантировал, что не станет использовать гуманитарные коридоры, созданные для вывоза зерна из своих портов, для боевых действий. После этого Россия согласилась возобновить участие в зерновой сделке, заключенной с Турцией, Украиной и ООН, сообщило Минобороны.

Реклама

«Благодаря участию международной организации, а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов, определенных в интересах вывоза сельскохозяйственной продукции, для ведения боевых действий против России, направленные в Совместный координационный центр 1 ноября 2022 года», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Украинская сторона заверила, что будет использовать коридор исключительно в соответствии с положениями «Черноморской инициативы», а также связанным с ней положением о СКЦ. Россия сочла эти гарантии достаточными, заявили в министерстве.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также сообщил о возобновлении работы зернового коридора после переговоров главы Минобороны республики Хулуси Акара с российским коллегой Сергеем Шойгу. Поставки продолжились с 12:00 2 ноября.

Право Москвы выйти из соглашений

Однако Россия не отказывается от права выйти из сделки, если украинская сторона нарушит обещания. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом.

«В этой связи мною даны указания министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», — сообщил глава государства.

Россия поддержит беднейшие страны

Президент подчеркнул, что изначальная цель сделки — помощь беднейшим странам. Именно для этого создавали механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Но даже в случае выхода из соглашений Москва готова поставлять зерно тем государствам, которым оно необходимо, добавил Путин.

В любом случае <…> мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран Владимир Путин

Россия не станет препятствовать поставкам зерна с Украины в Турцию в будущем, отметил российский лидер.

Почему Россия согласилась возобновить участие

Опасения, которые были связаны с возможностью использования гумкоридора для нападения на российские объекты и транспортировки вооружения, как-то учли. Иначе Москва не пошла бы на возобновление участия в сделке. Так как речь шла о боевых действиях, то вопрос обсуждали министры обороны. Об этом «360» рассказал доктор экономических наук Николай Межевич.

«Разумеется, это не тот вопрос, который относится к министру сельского хозяйства. Это, так сказать, совсем другая история, хотя вроде бы разговор о зерне. <…> Учитывая то, что происходит, можно предположить, что ответом [на несоблюдение Украиной обещаний] будут удары не по энергетической, а по военно-политической инфраструктуре высших, первых лиц государства», — предположил он.

Сухогруз с украинским зерном в порту Одессы / РИА "Новости"

Кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» Академии народного хозяйства при правительстве Российской Федерации Юрий Юденков напомнил, что Россию за рубежом преподносят как источник зла. И отказ от этой сделки выглядел так, будто Москва поставила мир на колени.

«Никто не знает о том, что украинцы напали на Севастополь. И преподносится все так, будто именно Россия в силу непонятных причин вдруг отказывается снабжать третьи страны зерном. Мы не хотим выглядеть источником мирового зла. <…> Лучше разрешить, чем запретить», — считает Юденков.

Тем не менее, по его словам, возобновлять участие в сделке не стоило. Ведь опасность нецелевого использования гуманитарного коридора Украиной все еще есть. По мнению собеседника «360», российскому руководству следовало «биться до конца».

Почему Россия приостановила участие в сделке

Соглашения по Черноморской зерновой инициативе заключили 22 июля в Стамбуле. Россия и Украина сделали это по отдельности с Турцией и ООН. Договоренности означали открытие одесских портов для вывоза украинского зерна, а также для содействия поставкам на мировой рынок российских продовольствия и удобрений.

Однако 29 октября Москва заявила, что приостанавливает участие в сделке. К такому решению власти пришли после атак беспилотников ВСУ на Севастопольскую бухту. При этом, как сообщили в Минобороны, подвергшиеся нападению корабли Черноморского флота помогали обеспечивать безопасность зернового коридора.

В итоге украинскую сторону обвинили в использовании маршрута, предназначенного для вывоза продовольствия, в военных целях. По данным оборонного ведомства, за организацией акта терроризма стояли британские специалисты, дислоцированные в городе Очаков Николаевской области.