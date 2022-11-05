Траур по погибшим во время пожара в кафе объявили в Костромской области 7 ноября | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 18:17 Траур по погибшим во время пожара в кафе объявили в Костромской области 7 ноября Власти Костромской области объявили 7 ноября траур по погибшим при пожаре в кафе Телеканал "360"

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Траур по погибшим при пожаре в кафе «Полигон» в Костроме объявили 7 ноября. Об этом в субботу заявили в администрации региона, сообщил ТАСС.

«Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия», — отметили в администрации Костромской области.

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В регионе отменят развлекательные программы на телевидении и радио. Соответствующее решение подписал губернатор области Сергей Ситников.

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Пожар в кафе произошел в ночь на 5 ноября. Предварительно, один из посетителей в ходе конфликта выстрелил из ракетницы в клубе. В результате чего загорелся потолок, огонь начал распространяться в заведении. Правоохранители задержали подозреваемого днем в субботу. СМИ сообщили, что предполагаемый зачинщик пожара признал свою вину.

Спасатели эвакуировали 250 человек. Известно о 13 погибших и девяти раненых. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия. Здание кафе почти полностью выгорело изнутри. Снаружи дежурят специалисты с автоцистернами с водой, от здания до сих пор валит дым.