СК возбудил дело о халатности после пожара в кафе «Полигон» | 360°

Происшествия 06 ноября 2022, 13:28 СК возбудил дело о халатности после пожара в кафе «Полигон» СК сообщил о возбуждении дела о халатности должностных лиц после пожара в кафе «Полигон» Пресс-служба Следственного комитета

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СК по Костромской области возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая привела к гибели людей в кафе «Полигон», сообщила пресс-служба ведомства. Там добавили, что в заведении длительное время не проводили проверки и мероприятия контроля.

По данным СК, на объекте не обеспечили должным образом проведение мероприятий по профилактике пожаров.

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«По факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 УК РФ ("Халатность" — прим. ред.)», — подчеркнули правоохранители. Там напомнили, что в результате пожара в кафе погибли 13 человек, еще шесть получили серьезные травмы. Следователи продолжают изучать данные с камер видеонаблюдения, а также устанавливать все обстоятельства случившегося.

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Пожар в «Полигоне» случился в ночь на 5 ноября. По предварительным данным, пламя охватило помещение из-за того, что один из посетителей воспользовался пиротехникой. Правоохранители задержали возможного виновника ЧП.