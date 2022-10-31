Призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершился | 360°

Важное 31 октября 2022, 17:23 Призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершился Минобороны России: прекращено вручение повесток по мобилизации РИА "Новости"

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Призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершили, вручение повесток прекращено. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу военными комиссариатами совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ граждан, пребывающих в запасе, прекращены. Подготовка и вручение повесток прекращаются», — говорится в сообщении.

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С 1 ноября должны быть расформированы и освобождены участки и штабы оповещения, пункты сбора граждан и прочие помещения и здания для проведения мобилизации. Весь личный состав военных комиссариатов должен вернуться к выполнению своих обязанностей в штатном режиме.

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Дальше набираться будут только контрактники и добровольцы.

Ранее президент Владимир Путин поблагодарил всех, кто вступил в ряды Вооруженных сил России. Он отметил их патриотизм и верность долгу. Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу передать войскам эти слова благодарности.