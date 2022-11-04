Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно | 360°

Власть 04 ноября 2022, 17:15 Путин заявил, что столкновение с неонацистами было неизбежно Президент Путин назвал украинский народ «жертвой возгонки ненависти к русским» РИА "Новости"

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Украинцы стали жертвой политики ненависти к русским, заявил президент Владимир Путин. По его словам, если бы Россия не начала спецоперацию, сейчас все могло бы быть хуже, сообщил ТАСС.

«Столкновение России с неонацистским режимом, возникшим на территории Украины, было неизбежным», — подчеркнул президент. Если бы Россия не предприняла соответствующие меры в феврале, ситуация развивалась бы по тому же сценарию, но с худшей стороны для РФ, добавил он.

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Несмотря на происходящее, Россия продолжает с теплом относиться к украинскому народу. Глава государства напомнил, что западные партнеры довели ситуацию на Украине до смертоносного состояния — как для РФ, так и для самих украинцев.

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России предстоит восстанавливать инфраструктуру Донбасса, есть над чем работать и в Мариуполе, заявил Владимир Путин. Он назвал его древним русским городом и добавил, что обсуждал план необходимых работ накануне вечером.

Ранее президент сообщил, что добровольцы не перестают обращаться в военкоматы с целью отправки в зону спецоперации. Владимир Путин сообщил, что за счет этого в стране мобилизовали уже 318 тысяч человек.