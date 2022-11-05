Подозреваемый в поджоге кафе «Полигон» пообещал сдаться во время задержания | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 17:22 Подозреваемый в поджоге кафе «Полигон» пообещал сдаться во время задержания Момент задержания подозреваемого в поджоге кафе «Полигон» попал на видео Телеканал "360"

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Возможный виновник пожара в костромском кафе «Полигон» при задержании просил силовиков не применять против него физическую силу. Молодой человек заявил, что готов сдаться, сообщил Telegram-канал Mash.

«Стойте, мужики, не бейте! Я сдамся, сдамся», — заявил мужчина. По информации издания, 23-летний костромич женат. Накануне вечером он созвонился со своей супругой и сказал, что отправился спать. Однако уже сегодня утром он вновь позвонил жене и признался, что его задержали по подозрению в поджоге кафе «Полигон».

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Все случилось в Костроме в ночь на субботу. В заведении отдыхали люди, в какой-то момент загорелся потолок. Пламя быстро перекинулось на стены, помещение заволок дым. По предварительным данным, причиной стало использование пиротехники внутри «Полигона». Спасатели эвакуировали около 250 человек, жертвами ЧП стали 15 посетителей кафе. Еще 60 пострадавших обратились за помощью медиков. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с инцидентом. Он направил сообщение российскому лидеру Владимиру Путину.

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