Юрист рассказала, какое наказание может грозить виновнику пожара в костромском клубе | 360°

Происшествия 05 ноября 2022, 15:41 Юрист рассказала, какое наказание может грозить виновнику пожара в костромском клубе Юрист Арутюнов заявил, что виновнику пожара в клубе в Костроме может грозить до 4 лет Пресс-служба Следственного комитета

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Виновнику пожара в костромском клубе «Полигон» может грозить до четырех лет лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Арутюнов и партнеры», доктор юридических наук Александр Арутюнов.

Он отметил, что следователи вменяют подозреваемому статью по причинению смерти по неосторожности. Адвокат сообщил, что по ней виновнику пожара могут присудить максимум до четырех лет лишения свободы.

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«Предполагаемого виновника привлекут к уголовной ответственности и, скорее всего, назначат наказание в три с половиной года. Думаю, что сейчас уже имеются основания для того, чтобы его арестовать», — рассказал Арутюнов.

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Юрист заверил, что владельца ночного клуба также могут привлечь к уголовной ответственности. Он пояснил, что запертые эвакуационные выходы — это нарушение безопасности. Поэтому после проверки и подтверждения того, что двери были заблокированы, хозяин заведения может попасть под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За нее владельцу кафе может грозить до десяти лет лишения свободы.

ЧП произошло в ночь на 5 ноября. В кафе «Полигон» в Костроме произошло возгорание. Предварительно, один из посетителей клуба зажег пиротехническое средство, из-за чего загорелся потолок в заведении и начал распространяться огонь. В субботу днем правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в поджоге.

В спасении людей из огня в кафе участвовал местный житель Сергей Виноградов. Он вместе с друзьями помогал спасателям эвакуировать посетителей заведения. Его сестра Екатерина сообщила «360», что мужчина получил ожоги, однако отказался от медицинской помощи.