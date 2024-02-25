Общество 25 февраля 2024, 21:38 «Игры будущего», День защитника Отечества, новые санкции. Неделя в фотогалерее Главные события России и мира с 19 по 25 февраля 2024 года в фотогалерее «360» РИА «Новости»

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Евросоюз, Соединенные Штаты и их партнеры ввели новые антироссийские санкции. Ограничения затронули иностранные компании, а также ряд отечественных предприятий и физических лиц. В год юбилея сочинской Олимпиады Россия приняла первые «Игры будущего». Соревнования проходят в Казани с участием более чем двух тысяч атлетов и киберспортсменов из разных стран мира. Из жизни ушел председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Коллеги запомнили его как человека, который «привел в чувство» судебную систему после разрухи 90-х годов. Об этих и других событиях, которые произошли в России и мире с 19 по 25 февраля 2024 года, — в фотогалерее «360».

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«Несбыточная мечта»: новые санкции ЕС, США и их союзников

Европейский союз объявил о 13-м пакете новых антироссийских санкций 23 февраля. В черные списки пошли 106 физических и 88 юридических лиц. Под ограничения попали АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», АО «Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Менделеева» и его генеральный директор Елена Иванова.

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Санкции ввели против директора АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова» Николая Медуницина, АО «Российский институт радионавигации и времени» и его директора Алексея Брагина, научно-производственного центра «БизнесАвтоматика» и других.

Под ограничения со стороны ЕС попали компании из третьих стран, таких как Шри-Ланка, Сербия, Казахстан, Индия, Турция и Китай. Фирмы обвинили в якобы прямой поддержке российского военно-промышленного комплекса.

Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения против 93 компаний из разных стран. В списке оказались 63 российских и 30 иностранных предприятий. Под ограничения попали три дочерних компании Росатома, бренд люксовых автомобилей Aurus, а также фирмы «Императорский Тульский оружейный завод» и «НОВАТЭК-Мурманск».

Власти Австралии тоже ввели экономические санкции против 55 физических и 37 юридических лиц. В список ограничений со стороны Великобритании вошли производители боеприпасов, компании по производству электроники и торговле алмазами и нефтью.

Во Франции признали неэффективность антироссийских санкций. Политолог Рено Пил назвал ограничения несбыточной мечтой.

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Активно, зрелищно, динамично: старт «Игр будущего» в Казани

Первые в истории «Игры будущего» проходят в Казани с участием более чем двух тысяч атлетов и киберспортсменов. До начала марта столица Татарстана будет местом притяжения атлетов со всего мира.

Церемония открытия состязаний, участником которой стал Владимир Путин, состоялась 21 февраля. На мероприятие прибыли президенты Белоруссии и Казахстана Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев, а также лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

В рамках турнира между собой посоревнуются представители России, Мексики, Бразилии, Турции, Ирана, Аргентины, Индонезии, Филиппин, Казахстана, Белоруссии и Боливии.

Церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели более миллиарда человек со всего мира. Мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества. Такие соревнования захотели провести у себя и другие государства.

Турнир свободен от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Некоторые считают, что «Игры будущего» являются ответом России на Олимпийские игры. Идея провести такое мероприятие появилась еще в 2021 году.

Ушла эпоха: умер председатель Верховного суда

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев ушел из жизни в Москве в возрасте 80 лет. Несколько дней перед смертью он лежал в больнице.

Путин выразил соболезнования родным и близким покойного и всему судейскому сообществу. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Лебедев был человеком высшего профессионального уровня. По ее словам, глава ВС глубоко понимал суть правосудия. Он внес неоценимый вклад в реформирование права.

Депутат Государственной думы Юрий Синельщиков тоже выразил слова сочувствия из-за смерти Лебедева. Он отметил, что именно благодаря этому человеку в Верховном суде принимались нововведения. Его вклад в российское законодательство трудно описать словами.

Директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский прокомментировал смерть Лебедева словами «ушла целая эпоха». Председатель Верховного суда после разрухи 90-х годов «привел в чувство» судебную систему. Найти замену Лебедеву будет непросто, ведь он поднял планку очень высоко, и она долгие годы держалась на таком уровне.

Обязанности Лебедева после его смерти возьмет на себя первый заместитель председателя Верховного суда Петр Серков. В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей проведет конкурс на освободившуюся вакансию. Кандидатами на эту должность смогут стать все желающие, подходящие под обнародованные требования.

Труп перебежчика: в Испании нашли тело летчика Кузьминова

Первыми о смерти летчика Максима Кузьминова, который угнал российский военный вертолет Ми-8, сообщили испанские СМИ. По их данным, тело 33-летнего мужчины обнаружили в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте. В него выстрелили 12 раз, а затем переехали машиной. Авторы материала прокомментировали случившееся фразой «предатели долго не живут».

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил гибель Кузьминова. В то же время гражданская гвардия Испании сообщила, что у нее нет доказательств смерти угнавшего Ми-8 летчика. В Кремле также отметили, что не получали информацию об убийстве россиянина в Испании.

Позже стало известно, что испанские власти засекретили расследование дела о смерти Кузьминова. Гражданская гвардия уточнила, что детали раскроет правительство «другой страны». Затем местная полиция подтвердила: убитый в Аликанте — действительно летчик Максим Кузьминов.

Испанские службы заподозрили в убийстве перебежчика двух человек. На месте его смерти якобы обнаружили российские боеприпасы.

Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет на Украину в 2023 году. Двое его товарищей погибли. До февраля 2024 года о местонахождении пилота ничего не было известно.

Верность идеалам: празднование Дня защитника Отечества

Главным событием минувшей недели стало празднование Дня защитника Отечества. Одним из первых к россиянам обратился президент Владимир Путин. Он поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил, а также всех, кто прошел воинскую службу. Глава государства назвал праздник одним из самых почитаемых в стране.

По традиции президент прибыл в Александровский сад, где возложил венок из алых роз к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. В церемонии поучаствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, курсанты суворовских училищ и ветераны боевых действий.

Министр обороны 23 февраля вручил государственные награды военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск. Шойгу отметил, что впереди у бойцов еще немало работы.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин отметил, что День защитника Отечества является отражением героической истории России, жители которой отстаивали независимость и свободу страны. Сейчас этот праздник особенно важен, так как российские бойцы с оружием в руках защищают мирных граждан, будущее государства и свою Родину.

Основой свершений и побед страны служат верность идеалам патриотизма и готовность встать на защиту Родины, подчеркнул зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он выразил глубокую признательность всем, кто принимает участие в специальной операции.

По случаю празднования Дня защитника Отечества на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ показали музыкально-патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Сюжет состоял из тематических новелл, рассказчиком которых стал певец Shaman. Мероприятие открыл артист Олег Газманов.