Спецоперация 23 февраля 2024, 08:36 Шойгу заявил, что ВС России предстоит еще много работы для победы Шойгу: у ВС РФ еще много работы для победы

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Министр обороны Сергей Шойгу, вручив госнаграды военнослужащим в штабе Объединенной группировке войск, отметил, что впереди у них еще немало работы. Видео награждения опубликовало оборонное ведомство.

Отличившиеся в ходе спецоперации бойцы получили ордена Мужества и медали «За отвагу». Шойгу поблагодарил личный состав за образцовое выполнение задач в ходе СВО и выразил уверенность в том, что эти награды не станут последними. Министр добавил, что страна по достоинству оценила труд военнослужащих.

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После церемонии он и начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поздравили участников СВО с Днем защитника Отечества, поблагодарили за службу и пожелали здоровья и новых побед.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу в честь 23 Февраля распорядился о запуске праздничных салютов в ряде городов России.