Общество 23 февраля 2024, 10:48 Медведев поздравил бойцов СВО с Днем защитника Отечества Зампред СБ Медведев поблагодарил бойцов СВО и поздравил их с 23 Февраля РИА «Новости»

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Верность идеалам патриотизма и готовность встать на защиту Родины являются основой свершений и побед страны. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он поздравил россиян с Днем защитника Отечества и выразил глубокую признательность всем специалистам, которые принимают участие в спецоперации на Украине. По его словам, российские военные мужественно сражаются и защищают мирных граждан на исторических территориях страны.

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«Гордимся подвигами героев Мариуполя, Попасной, Лисичанска, Артемовска, Авдеевки — всех, кто приближает нашу окончательную победу над неонацистами», — рассказал Медведев.

Зампред Совбеза также пожелал военнослужащим и их родным здоровья, успехов и всего самого доброго.

Ранее к россиянам в честь праздника обратился президент Владимир Путин. Он напомнил, что День защитника Отечества является важной и почитаемой датой для всех жителей страны. Он также назвал защиту Родины святым долгом и важнейшей ценностью.