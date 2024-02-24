Важное 24 февраля 2024, 13:05 Путин выразил соболезнования в связи со смертью председателя ВС Лебедева Президент Путин выразил соболезнования близким председателя ВС Лебедева Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Владимир Путин в связи с кончиной председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева выразил глубокие соболезнования его родным и близким, а также всему судейскому сообществу», — передал официальный представитель Кремля.

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Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в возрасте 80 лет. Причина смерти не названа, но известно, что последние дни своей жизни Лебедев провел в больнице.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что председатель Верховного суда внес неоценимый вклад в реформирование права. Он пользовался большим уважением у юристов и был для них авторитетом.