Спорт 21 февраля 2024, 12:23 Поддерживает вся страна: в Казани стартуют «Игры будущего» РИА «Новости»

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С 19 февраля по 3 марта в Казани впервые в истории пройдет мультиспортивный международный турнир «Игры будущего».

Казань готовится к приему 270 команд из 107 стран — в столицу Татарстана приедут более 2000 геймеров из Китая и Мексики, Бразилии и Турции, Ирана и Аргентины, Боливии и Перу, Индонезии и Филиппин, Белоруссии и Казахстана. Участникам предстоит соревноваться в пяти «вызовах»: Спорт, Тактика, Скорость, Технологии и Стратегия.

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«Соревнований подобного рода и масштаба ещё ни одна страна не проводила. Очень бы хотелось, чтобы это привлекло большое количество молодежи», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Организовать и провести турнир качественно нового формата, еще и международного уровня — сложная задача. Поэтому в нашем случае к проведению события подключили ключевой бизнес — «Газпром», РЖД, «Аэрофлот», VK, «Сибур». Кроме того, требовался опыт компаний, которые уже проводили масштабные мировые спортивные турниры — так, «Интеррос» Владимира Потанина, создавший с нуля спортивный объект Олимпиады-2014, стал генеральным партнером «Игр Будущего».

Генеральный директор «Интерроса» Леонид Батехин: «Игры Будущего» — не только одно из главных спортивных событий года, но и яркий пример технологического лидерства России. Для «Интерроса» очень ценно быть одним из пионеров на этом пути. Мы рассчитываем, что наша поддержка и деятельное участие компаний «Атомайз» и «Рексофт», позволит новому формату соревнований успешно состояться, открыв новую главу в истории мирового спорта».

10 лет назад «Интеррос» представил миру главный объект Олимпиады в Сочи — курорт «Роза Хутор». А в Казани компания откроет работу фиджитал-стенда. На нем будет расположена интерактивная фотозона и тренажер, дающий возможность виртуально перенестись на заснеженные склоны «Розы Хутор».

Кроме того, «Интеррос» стал спонсором дисциплины Sports programming, победитель которой получит 300 тысяч долларов. Это инновационное направление отвечает давней стратегии «Интерроса» развивать перспективные технологии — в 2021 году компания объявила, что инвестирует $1 млрд в сферу высоких технологий.

Лучших спортивных программистов также ждет оригинальный приз, спонсором которого выступил разработчик ПО и IT-систем «Рексофт» (входит в Группу «Интеррос») — тур на легендарный космодром Байконур.

«Мы искренне верим, что путешествие на Байконур не только станет ярким событием и наградой за борьбу и талант разработчика, но и послужит вдохновением для участников. Мы в группе компаний „Рексофт“ постоянно развиваем программы по росту специалистов и считаем это одним из своих приоритетов. А путешествие, которое мы дарим, пусть будет зарядом на работу в области перспективных технологий на благо страны, ее инновационного потенциала и будущего», — рассказал Александр Егоров, генеральный директор «Рексофт», член правления ассоциации Руссофт.

Спонсором трофея в дисциплине «Мир танков» стала первая российская токенизационная платформа «Атомайз». Компания наградит победителя первым спорт-NFT на 500000 призовых рублей.

Генеральный директор «Атомайз» Алексей Илясов признался: «Идея phygital-спорта очень близка философии „Атомайз“, ведь мы тоже работаем на стыке физического и цифрового миров. Сегодня мы формируем задел на то, чтобы с помощью цифровых финансовых технологий продвигать и поддерживать сферу спорта».

Атмосферу киберспортивного праздника призваны зарядить топовые команды и амбассадоры.

В турнире по Dota 2 заявлен известный китайский клуб LGD Gaming, а за победу в фиджитал-футболе будут состязаться Tamo Junto и R10 (организована Роналдиньо).

Среди приглашенных гостей футболисты Артем Дзюма, Андрей Аршавин, фигуристка Камила Валиева, хоккеисты Илья Ковальчук, Данис Зарипов, музыканты Егор Крид и DJ Smash.

Организаторы уверены, что «Игры будущего» станут ярким событием для всей планеты и вдохновят молодежь на рост и развитие талантов.