Власть 21 февраля 2024, 20:05 «Супер». Путин ответил на предложение Токаева провести «Игры будущего» в Казахстане Путин поддержал предложение Токаева провести новые «Игры будущего» в Казахстане Samantha Gades / Unsplash

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Президент Владимир Путин позитивно отреагировал на идею своего казахстанского коллеги Касыма-Жомарта Токаева провести следующие «Игры будущего» в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Супер», — сказал Путин.

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Токаев отмечал, что IT-сектор в Казахстане развивается. Страна проводит свои игры и соревнования.

Президент России встретился с казахстанским коллегой в Казани, куда Токаев приехал на открытие «Игр будущего». Мероприятие пройдет в Татарстане с 21 февраля по 3 марта, участниками состязаний станут более двух тысяч спортсменов из разных стран.

В Казань уже прилетел сам Владимир Путин. Президент успел побывать на авиазаводе имени Горбунова, а также провести встречи не только с Токаевым, но и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, лидером Республики Сербской Милорадом Додиком.