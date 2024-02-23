Важное 23 февраля 2024, 12:41 Евросоюз официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России piqsels

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Европейский союз официально утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 106 физических и 88 юридических лиц, сообщили в Совете ЕС.

Согласованные 23 февраля новые списки нацелены на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц. Речь идет в том числе о тех, кто якобы участвует в поставках вооружений в Россию и Северную Корею.

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«А также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за „незаконную депортацию и перевоспитание украинских детей“», — добавили в Совете Евросоюза.

Теперь ограничения распространяются на более чем две тысячи физических и юридических лиц. ЕС напомнил, что люди из санкционного списка не имеют права въезжать на территорию объединения и проходить через нее транзитом.

Соединенные Штаты тоже собираются обнародовать новые антироссийские санкции. В список войдут более 500 позиций.