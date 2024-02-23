Общество 23 февраля 2024, 05:00 День защитника Отечества. Когда появился праздник и как его отмечают Россияне отметят День защитника Отечества 23 февраля Изображение сгенерировано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Сегодня День защитника Отечества принято праздновать концертами и салютами, но так было не всегда. Как появился праздник, почему его отмечают 23 февраля и каким он будет в 2024 году — читайте в материале «360».

День защитника Отечества: как Россия отметит 23 Февраля в 2024 году

День защитника Отечества подарил россиянам длинные выходные — пятница будет нерабочей. Некоторые города, например Новосибирск, Екатеринбург и Санкт-Петербург, отметят праздник салютами. Будет ли фейерверк в Москве — пока неизвестно, о его отмене или переносе пока не сообщали.

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Телебашни в 39 городах России, в том числе в Москве, Братске, Нальчике, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Петрозаводске, Самаре, Челябинске, Перми, Омске, Саратове, Черкесске, Сочи и Якутске, обещают украсить праздничной подсветкой с изображениями триколора, георгиевской ленты и салюта.

Ровно в 10:00 в День защитника Отечества в Санкт-Петербурге зажгут факелы на Ростральных колоннах, а в полдень выстрелит пушка Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Жители Хабаровска смогут научиться танго военных лет. В Североморске пройдет праздничный автопробег.

Столичный Музей Победы 23 февраля дарит всем мужчинам возможность бесплатно посетить выставки «Защитники» и «Мир танков», посмотреть премьеру фильма «Скрытые фигуры. Рельсовая война», а также послушать музыкальный марафон «Россия, Родина моя!» и поучаствовать в мастер-классах.

Диорама «Блокада Ленинграда» в Музее Победы / Викимедиа

Праздничный концерт состоится 23 февраля в Международном доме музыки в столице. Там выступит оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. Этот талантливый музыкант погиб в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году.

Сокольники проведут турниры по шашкам и шахматам, а те, кто любит танцевать, смогут размяться на дискотеке под ретромелодии. Музей кино на ВДНХ с 13:00 покажет зрителям несколько кинофильмов, в том числе легендарный фильм «Служили два товарища», в котором снялась целая плеяда замечательных советских артистов.

Как появился праздник 23 Февраля

После свержения царя в 1917 году Первая мировая война, в которую неосмотрительно ввязалась Россия, никуда не делась. Немцам не было дела до революции и смены власти — перемирие кончилось и они продвигались на восток, захватывали города. Чтобы остановить наступление, требовалась армия.

Оккупантов открыто приветствовала немалая часть интеллигенции и прочие, в прошлом зажиточные, представители рухнувшего режима. Они всерьез полагали, что «немцы возьмут барыши, нас устроят, нам хорошо будет и себе заработают». Не сбылось: простых людей, не желавших отдавать свою кровью обретенную свободу было больше.

Именно тогда прозвучал ленинский декрет-воззвание «Социалистическое отечество в опасности!» Многие крупные города молодой пролетарской страны ответили митингами и массовой записью добровольцев в новосозданную РККА — Рабоче-крестьянскую Красную армию. Первые отряды отправились на фронт уже 25 февраля.

Хотя 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир, это не отменило других угроз. Красной армии пришлось сражаться с Белой гвардией, многочисленными интервентами и бандами, мечтавшими разорвать на куски «совдепию». Разбираться пришлось долгих четыре года, к осени 1922-го Гражданская война наконец завершилась.

Празднование 23 Февраля в СССР

Впервые отпраздновать годовщину создания РККА решили в 1919 году — торжество планировали устроить 17 февраля. Так его можно было совместить с Днем красного подарка (да, был такой недолговечный праздник), во время которого от населения принимали пожертвования для красноармейцев.

Однако оба праздника выпадали на понедельник, так что их решили сдвинуть на воскресенье, 23 февраля. После несколько лет о Дне РККА не вспоминали — стране было не до того. Только в 1922-м власти учредили официальную дату праздника Красной армии — 23 февраля.

Конечно, это было против исторической правды — праздновать нужно было в январе, но к таким мелочам решили не придираться. Для слишком дотошных начали публиковать статьи, подменяющие даты. Даже на фотокопии декрета Ленина об организации Красной армии лихо заретушировали 15 января.

Кто-то припоминал, что именно 23 февраля в Петрограде начали формировать отряды красноармейцев. В конце концов официальная версия провозгласила: этот день РККА отличилась «победой над германскими интервентами в псковско-нарвских боях». Бои и правда были, вот только едва ли победные. Тем не менее эта версия продержалась до распада СССР.

Кавалеристы Красной армии на параде в Москве. Фото: Scherl / Global Look Press

Позднее День РККА сменили на День Советской армии и Военно-воздушного флота. Его в Советском Союзе отмечали умеренно, так как этот день был рабочим. Всех мужчин и мальчишек (как будущих солдат — тогда редко кто не проходил срочную службу) поздравляли дома и на работе, дарили открытки и небольшие подарки.

К Вечному огню и у военных памятников возлагали венки, в некоторых городах устраивали военные парады и салюты. Детские сады и школы устраивали тематические утренники. Вечером по телевидению запускали праздничный концерт со звездами советской эстрады, которые исполняли военные песни. А главное — показывали действительно хорошее кино.

День защитника Отечества в современной России

Российская Федерация как правопреемница СССР не стала отменять важный для страны праздник. В 1993 году 23 февраля стало Днем защитника Отечества, а в 2002-м Государственная дума объявила его нерабочим праздничным и причислила к дням воинской славы России.

Обычно в этот день президент поздравляет россиян и возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. По всей стране проходят торжественные мероприятия, устраивают военно-спортивные соревнования. Города украшают праздничными инсталляциями и флагами.

Многие военно-исторические музеи приглашают гостей на тематические и бесплатные выставки. Кроме того, в этот день на разных площадках проходят большие концерты ведущих исполнителей российской эстрады, выступающих с патриотическими песнями.