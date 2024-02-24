Эксклюзив 24 февраля 2024, 13:17 «Ушла целая эпоха». Адвокат Аграновский выразил соболезнования родным умершего Лебедева Адвокат Аграновский заявил, что со смертью главы ВС Лебедева ушла целая эпоха Пресс-служба Кремля

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После смерти председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева ушла целая эпоха. Под его руководством все работало как часы, рассказал «360» директор московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский.

Часть постсоветской России

«Первое, что лежит на поверхности, это фраза: „Ушла целая эпоха“. Потому что действительно Вячеслав Михайлович — это огромная часть постсоветской России. <…> После разрухи 90-х годов надо было все приводить в чувство, в том числе и судебную систему. И здесь заслуга Вячеслава Михайловича — ключевая», — рассказал адвокат.

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Если посмотреть на здания российских судов, то сейчас они чистые и технологически оборудованные. Все это — концепция и деятельность председателя Верховного суда, подчеркнул правозащитник. Он поделился, что ему приходилось достаточно часто участвовать в заседаниях Президиума Верховного суда.

«Вообще для адвоката это довольно редкая процедура: наблюдать работу и Вячеслава Михайловича лично, как председателя, как судьи, в конце концов, и Президиума Верховного суда. И я всегда отмечал, что все было организовано очень хорошо, вежливо. Все работало как часы, с уважением ко всем участникам процесса, в том числе и к адвокатам, и к нашим подзащитным. В общем, у меня остались от работы с ним самые лучшие впечатления», — вспомнил Аграновский.

Высокая планка

Адвокат добавил, что у него было много публичных известных дел и он часто сталкивался с Верховным судом. У правозащитника остались документы, подписанные Лебедевым.

«Мои соболезнования его родным, близким и его коллегам. И, я думаю, что, конечно, ему найдут замену, но это будет сделать не так просто, потому что планка была поднята очень высоко и долгие годы держалась вот на этом высоком уровне», — заключил Аграновский.

Председатель Верховного суда Лебедев скончался 24 февраля на 81-м году жизни. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного.