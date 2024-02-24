Важное 24 февраля 2024, 11:59 Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев Telegram-канал «112»: скончался председатель Верховного суда Лебедев РИА «Новости»

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В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, Лебедев несколько дней перед смертью лежал в больнице. Причина смерти не называется.

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Вячеслав Лебедев с 1970 года был народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, с 1977-го — председателем Железнодорожного районного народного суда, в 1984 году стал заместителем председателя, а с 1986-го — председателем Московского городского суда. С 1989 года занял должность председателя Верховного суда РСФСР, а председателем Верховного суда Российской Федерации стал с 1991 года.