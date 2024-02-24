24 февраля 2024, 11:59
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Telegram-канал «112»: скончался председатель Верховного суда Лебедев
В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его данным, Лебедев несколько дней перед смертью лежал в больнице. Причина смерти не называется.
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Вячеслав Лебедев с 1970 года был народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, с 1977-го — председателем Железнодорожного районного народного суда, в 1984 году стал заместителем председателя, а с 1986-го — председателем Московского городского суда. С 1989 года занял должность председателя Верховного суда РСФСР, а председателем Верховного суда Российской Федерации стал с 1991 года.Лебедев — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Получил много правительственных наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней, орден Александра Невского, почетная грамота президента РФ, медаль Столыпина I степени, орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Суд
Москва
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