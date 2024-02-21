Мир

21 февраля 2024, 17:40

«Нет сомнений». Токаев указал на успехи России под руководством Путина

Лидер Казахстана Токаев: Россия достигла значительных успехов благодаря Путину

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Президент Владимир Путин встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым в Казани. Об этом сообщило РИА «Новости».

Во время беседы с российским лидером Токаев напомнил о значительных успехах России. Он заявил, что у него нет сомнений в конечных результатах выборов президента, которые состоятся этой весной.

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По словам казахстанского лидера, под руководством Путина страна добивается существенных результатов.

Президент Казахстана прибыл в Россию для участия церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». Они пройдут в Татарстане с 21 февраля по 3 марта.

Участниками состязаний будут более двух тысяч спортсменов из разных государств. Соревнования станут первым в мире турниром, где атлеты покажут свое мастерство в дисциплинах, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.

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Касым-Жомарт Токаев

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Выборы президента — 2024

«Игры будущего»

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