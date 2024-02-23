Армия 23 февраля 2024, 01:23 Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поздравил россиян, в том числе ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил, а также всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер назвал этот праздник одним из самых почитаемых в России и отметил, что он стал народным и всегда широко отмечается в стране.

Реклама

«Защитники Отечества в нашей стране окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями», — подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин совершил тридцатиминутный полет на стратегическом ракетоносце Ту-160М. Дополетная подготовка сверхзвукового бомбардировщика «Илья Муромец» длилась около 45 минут, а приземление состоялось на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.