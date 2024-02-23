Мир 23 февраля 2024, 19:27 ЕС ввел санкции против ряда российских институтов и их руководителей Московский институт теплотехники и его руководитель попали под санкции ЕС РИА «Новости»

Читать 360tv в

ЕС включил руководителей ряда российских компаний, в том числе связанных с оборонным комплексом, в 13-й санкционный пакет. Об этом сообщили в «Официальном журнале Евросоюза».

Согласно документу, под ограничения попали АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», АО «Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Менделеева» и его гендиректор Елена Иванова.

Реклама

Также ограничения ввели против АО «Российский институт радионавигации и времени» и его директора Алексея Брагина, директора АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова» Николая Медуницина, научно-производственного центра «БизнесАвтоматика», АО «Научно-исследовательский институт „Полюс“ имени Стельмаха», АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения» и его гендиректора Владимира Медведева.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома — АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ имени Александрова».