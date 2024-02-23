Культура 23 февраля 2024, 22:25 Shaman и Газманов выступили перед гостями на выставке «Россия» Певцы Shaman и Газманов выступили на выставке «Россия» по случаю 23 Февраля РИА «Новости»

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) и народный артист Олег Газманов выступили перед гостями на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День защитника Отечества. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Газманов поздравил всех, кто имеет отношение к российской армии, чтобы она всегда была такой же мощной и сильной.

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«Этот праздник очень значим для нашей страны, для всех нас, потому что наша страна всегда отстаивает свои интересы, всегда воюет», — сказал артист.

В День защитника Отечества на выставке «Россия» показали музыкально-патриотический спектакль «Вера. Надежда. Любовь». Сюжет состоял из тематических новелл. Их рассказчиком стал певец Shaman. Концерт открыл Газманов. Он исполнил песню «Артефакты» вместе с резидентами арт-кластера «Таврида».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил и тех, кто прошел воинскую службу. Глава государства назвал 23 Февраля одним из самых значимых праздников.