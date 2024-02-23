23 февраля 2024, 23:18
США наложили санкции на миллиардера Андрея Комарова
Экс-владелец ЧТЗ Андрей Комаров попал под американские санкции
США ввели санкции против экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и связанных с предприятием компаний. Об этом проинформировал Госдеп США.
Согласно принятому решению, активы бизнесмена будут заблокированы в США, а американским гражданам — запрещено вести деловое сотрудничество с ним.
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В черном списке аффилированных с ЧТЗ предприятий оказались компании «Сентябрь», «Октябрь», ООО «Киберсталь», ООО «ГС Инвестментс», «Прессман Софт Пэкеджинг новгород», «Прессман Премиум Пэкеджинг СПб», «Гора: Голден Ратио», «Камчатская горная компания» и «Тихоокеанская горная компания» и многие другие.
Кроме того, США ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». Помимо завода, под ограничения американского Минфина также попало предприятие «НОВАТЭК-Мурманск».
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