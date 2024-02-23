Мир 23 февраля 2024, 23:18 США наложили санкции на миллиардера Андрея Комарова Экс-владелец ЧТЗ Андрей Комаров попал под американские санкции РИА «Новости»

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США ввели санкции против экс-владельца Челябинского трубопрокатного завода Андрея Комарова и связанных с предприятием компаний. Об этом проинформировал Госдеп США.

Согласно принятому решению, активы бизнесмена будут заблокированы в США, а американским гражданам — запрещено вести деловое сотрудничество с ним.

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В черном списке аффилированных с ЧТЗ предприятий оказались компании «Сентябрь», «Октябрь», ООО «Киберсталь», ООО «ГС Инвестментс», «Прессман Софт Пэкеджинг новгород», «Прессман Премиум Пэкеджинг СПб», «Гора: Голден Ратио», «Камчатская горная компания» и «Тихоокеанская горная компания» и многие другие.

Кроме того, США ввели санкции против российского предприятия «Императорский Тульский оружейный завод». Помимо завода, под ограничения американского Минфина также попало предприятие «НОВАТЭК-Мурманск».