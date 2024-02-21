Общество 21 февраля 2024, 12:25 Лукашенко прилетел в Казань на «Игры будущего» Глава Татарстана Минниханов встретил в аэропорту Казани президента Лукашенко РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Казань для участия в церемонии открытия турнира «Игры будущего». В аэропорту его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, сообщили в пресс-службе раиса республики.

Лукашенко приняли по русской традиции хлебом и солью, а также угостили местными лакомствами.

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«Вот это Россия!» — восторженно сказал Лукашенко, спускаясь с трапа.

Президент по-дружески пожал руку и обнялся с главой Татарстана. Лукашенко попробовал лакомства, отметив, что хлеб был свежим.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже запланировал поездку в Россию для участия в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Игры будущего» в России пройдут с 21 февраля по 3 марта. Цель мероприятия — популяризация видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.