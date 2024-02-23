Мир 23 февраля 2024, 17:49 Испанские спецслужбы заподозрили в убийстве Кузьминова двух человек Pais: испанские спецслужбы считают двух человек виновными в убийстве Кузьминова

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Испанские службы подозревают, что перебежчика из России Максима Кузьминова убили двое человек. Об этом сообщила газета Pais.

Журналисты отметили, что дело расследуется в условиях строгой секретности.

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«Источники в испанских спецслужбах предполагают, что убийцами были двое стрелков», — говорится в материале.

В 2023 году Максим Кузьминов угнал российский военный вертолет на Украину. Двое его товарищей погибли. О местонахождении самого Кузьминова ничего не было известно, пока 20 февраля не выяснилось, что его убили в Испании. По версии следователей, это сделали наемники.

Испанские соседи дезертира рассказали, что он жил тихо, ни с кем не общался, хотел начать все сначала и стать ремонтником. СМИ писали, что Кузьминов въехал в страну по фальшивому украинскому паспорту и поселился в квартире неких друзей. По некоторым данным, поддельные документы ему предоставили власти Испании, но защиту не обещали. Местные спецслужбы считают, что к убийству мужчины якобы причастна Россия.