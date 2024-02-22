Мир 22 февраля 2024, 16:04 Британия ввела новые антироссийские санкции Власти Великобритании ввели новые санкции против России piqsels

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Власти Великобритании ввели новые санкции против России. Под ограничения попали производители боеприпасов, компании по производству электроники и торговле алмазами и нефтью, сообщили на сайте правительства королевства.

В санкционный список Соединенного Королевства вошли представители руководства Уральской горно-металлургической компании. В рамках мер против России Британия ввела ограничения против китайских, турецких и белорусских фирм.

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Также рестрикции применили к председателю совета директоров Объединенной металлургической компании.

Накануне стало известно, что Европейский союз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций. Ограничения вступят в силу к 24 февраля. В санкционный список войдут около 200 физических и юридических лиц, предприятия оборонно-промышленного комплекса и фирмы, которые якобы обходят введенные ограничения.