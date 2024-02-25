Мир 25 февраля 2024, 11:23 «Несбыточная мечта». Неэффективность антироссийских санкций признали во Франции Французский политолог Пила: санкции против России не сработали должным образом РИА «Новости»

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Высказывание президента России Владимира Путина по поводу неэффективности санкций против страны нашло отклик у французского политолога Рено Пила. Он подтвердил слова российского лидера о несостоятельности ограничений в эфире телеканала LCI.

«Правда в том, что, к сожалению, в этих своих заявлениях Путин прав. Потому что санкции — это несбыточная мечта», — сказал эксперт.

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Пила напомнил об обещании «сокрушить российскую экономику санкциями», данном в свое время французским министром Брюно Ле Мэром, и подчеркнул, что на деле уровень экономики РФ только растет.

Ранее Соединенные Штаты ввели новые санкций против России. Под ограничения попали около 500 физических лиц и организаций, включая те, которые находятся за рубежом. Экс-чиновник Госдепа Джеймс Карден назвал действия США безумием.