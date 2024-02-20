Важное 20 февраля 2024, 12:46 Кремль не подтвердил информацию об убийстве россиянина в Испании Песков: Кремль не располагает информацией об убийстве россиянина в Испании JesÃƒÂ�S HellÃƒÂ�N/Keystone Press Agency/globallookpress

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У Кремля нет информации об убийстве россиянина в Испании. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Речь идет об убийстве россиянина Максима Кузьминова.

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«Мне неизвестно, были ли какие-то сообщения по дипломатическим каналам. Мы никакой информацией на этот счет не располагаем», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, ситуация вокруг якобы убитого в Испании перебежчика не является вопросом повестки Кремля.

Информация о смерти россиянина в Аликанте появилась на итальянском ресурсе Il Corrispondente. Гражданская гвардия Испании не подтвердила данные о гибели Кузьминова. При этом Главное управление разведки Украины сообщило, что в Испании убили именно российского перебежчика.

Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. После этого он сбежал в Испанию. В СМИ появилась информация о том, что россиянин умер поле визита его бывшей супруги. Однако родственница Кузьминова сообщила RT, что он никогда не был женат.