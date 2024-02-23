Важное 23 февраля 2024, 12:29 Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе церемонии военнослужащие Президентского полка установили у мемориала венок из красных роз. На ленте в цветах государственного флага значится надпись: «Неизвестному Солдату от президента Российской Федерации».

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Путин расправил ленту на венке и некоторое время постоял в знак почтения к памяти погибших защитников Отечества. Участниками церемонии также стали глава Минобороны Сергей Шойгу, курсанты суворовских училищ и ветераны боевых действий.

Ранее глава государства поздравил с Днем защитника Отечества ветеранов, гражданский персонал и личный состав Вооруженных сил России и тех, кто прошел воинскую службу. Путин назвал праздник одним из самых значимых в стране.