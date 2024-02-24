24 февраля 2024, 13:03
Руководить Верховным судом после смерти Лебедева будет первый зампред Серков
Первый зампред Верховного суда Петр Серков временно возьмет на себя обязанности умершего председателя суда Вячеслава Лебедева. Об этом сообщило РИА «Новости».
В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей проведет конкурс на освободившуюся вакансию, отметили в суде. На пост председателя Верховного суда смогут подать документы все желающие, которые будут подходить под опубликованные требования.
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«Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию», — указали в суде.
Председатель ВС Лебедев ушел из жизни 24 февраля в возрасте 80 лет. По информации Telegram-канала «112», перед смертью он несколько дней лежал в больнице. Причину смерти издание не указало.
Пост главы Верховного суда Лебедев занимал с 1989 года. Перед этим он работал председателем Московского городского суда, а также Железнодорожного районного народного суда. Карьеру судьи Серков начал еще в 1970 году в Ленинградском районном народном суде столицы.
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