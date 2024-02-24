Власть 24 февраля 2024, 13:03 Руководить Верховным судом после смерти Лебедева будет первый зампред Серков Aleksander Polyakov/Global Look Press

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Первый зампред Верховного суда Петр Серков временно возьмет на себя обязанности умершего председателя суда Вячеслава Лебедева. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ближайшее время высшая квалификационная коллегия судей проведет конкурс на освободившуюся вакансию, отметили в суде. На пост председателя Верховного суда смогут подать документы все желающие, которые будут подходить под опубликованные требования.

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«Высшая квалификационная коллегия судей должна объявить конкурс на открывшуюся вакансию», — указали в суде.

Председатель ВС Лебедев ушел из жизни 24 февраля в возрасте 80 лет. По информации Telegram-канала «112», перед смертью он несколько дней лежал в больнице. Причину смерти издание не указало.

Пост главы Верховного суда Лебедев занимал с 1989 года. Перед этим он работал председателем Московского городского суда, а также Железнодорожного районного народного суда. Карьеру судьи Серков начал еще в 1970 году в Ленинградском районном народном суде столицы.