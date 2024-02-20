Мир 20 февраля 2024, 23:01 В Испании подтвердили смерть предателя Кузьминова в Аликанте NYT: полиция Испании подтвердила смерть в Аликанте летчика Кузьминова Unsplash

Читать 360tv в

Полиция Испании подтвердила, что убитый в Аликанте — это летчик Максим Кузьминов, повинный в угоне вертолета и гибели двух летчиков. Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на сотрудников испанской полиции.

По словам источников, тело мужчины, найденное изрешеченным пулями на прошлой неделе, принадлежит пилоту, угнавшему в прошлом году военный самолет. По данным газеты, смерть Кузьминова подтвердил и представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Подробности дела не разглашаются.

Реклама

Гражданская гвардия Испании засекретила дело Кузьминова. Известно, что правоохранители нашли поддельные документы.

Кузьминов в 2023 году угнал российский военный вертолет, в результате чего погибли его два его товарища. На прошлой неделе появилась информация, что Кузьминова расстреляли и переехали машиной в Испании.