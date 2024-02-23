Мир 23 февраля 2024, 20:38 США ввели связанные с Россией экспортные ограничения против 93 компаний Минторг США ввел санкции против 63 российских и 30 иностранных компаний Pxhere

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Министерство торговли Соединенных Штатов ввело экспортные ограничения против 93 компаний из разных государств. Предприятия обвинили в содействии Вооруженным силам России и военно-промышленному комплексу, сообщило РИА «Новости».

Под ограничения попали 63 российских компании, 16 — из Турции, восемь — из Китая, две — из Киргизии, четыре — из ОАЭ, по одной из Южной Кореи и Индии.

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«Эти структуры добавлены на основе информации о том, что они оказывали существенное содействие вооруженным силам и/или военно-промышленному комплексу России», — заявили в Минторге США.

Сотрудники ведомства отметили, что компании якобы участвовали в поставках подсанкционной электроники в Россию, где ее использовали в интересах спецслужб и вооруженных сил.

США также ввели ограничения против трех дочерних предприятий Росатома — «Иннохаб», АО «Русатом Арктик» и ФГУП «НИТИ имени Александрова». В перечень вошли ООО «Альбатрос», особая экономическая зона «Алабуга» и судостроительный комплекс «Звезда» в Пермском крае.