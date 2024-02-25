Спорт 25 февраля 2024, 12:40 Более миллиарда человек со всего мира посмотрели открытие «Игр будущего» Чернышенко: церемонию открытия «Игр будущего» посмотрели свыше миллиарда человек Sergey Elagin/Business Online/globallookpress

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Церемонию открытия «Игр будущего» в Казани посмотрели более миллиарда человек. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества. Об этом написало РИА «Новости».

«За „Играми будущего“ следили все. <…> Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в эфире», — поделился зампред правительства.

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На соревнования приехали спортсмены из 107 стран. По словам Чернышенко, восемь государств хотят побороться за право проводить следующие «Игры будущего».

Турнир в столице Татарстана продлится до 3 марта. Спортсмены соревнуются в 21 инновационной дисциплине. Состязания построены на концепции «фиджитал», то есть сочетании физической культуры и киберспорта. Спортивное шоу нового формата многогранно и разнообразно.

Соревнования свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Некоторые считают, что «Игры будущего» — ответ России на Олимпийские игры, притом идея провести такое мероприятие возникла еще в 2021 году.