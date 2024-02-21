Власть 21 февраля 2024, 18:41 Путина встретился с Мирзиеевым в Казани Президент РФ Путин и лидер Узбекистана Мирзиеев начали переговоры в Казани Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин начал встречу с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым в Казани. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры двух стран обсудят реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам официального визита Мирзиеева в Россию в октябре 2023 года.

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Во время диалога коллега Путина отметил, что ждет президента с визитом в Узбекистан после выборов, которые пройдут в России в 2024 году. Жители республики уверены в победе действующего лидера РФ.

Ранее в тот же день Путин провел встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главой Киргизии Садыром Жапаровым, лидером Республики Сербской Милорадом Додиком. Президенты приехали в Казань на церемонию открытия международного спортивного турнира «Игры будущего», которые пройдут с 21 февраля по 3 марта. Их основная цель — популяризация видов спорта, совмещающих физическую активность и цифровые технологии.