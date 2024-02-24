Мир 24 февраля 2024, 07:50 Австралия объявила о новых экономических ограничениях против России Австралия ввела антироссийские санкции против 55 физических и 37 юридических лиц Unsplash

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Руководство Австралии в рамках поддержки Украины ввело экономические санкции в отношении 55 физических и 37 юридических лиц. Об этом заявила глава МИД страны Пенни Вонг, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства.

Она отметила, что австралийские власти непоколебимо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины. Австралия ввела запрет на поездки для 55 человек и установила экономические ограничения для 37 юридических лиц.

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«Правительство Австралии ввело дополнительные целевые финансовые санкции и запреты на поездки в отношении 55 человек, а также целевые финансовые санкции в отношении 37 организаций», — указала Вонг.

Ранее антироссийские санкции анонсировал Белый дом. В санкционный перечень вошли более 500 экономических ограничений, связанных с оборонной сферой России. Под санкции попали лица, имеющие отношение к аресту Алексея Навального и компании, поддерживающие российский военно-промышленный комплекс. Президент США Джо Байден поручил своей администрации усилить поддержку гражданского общества и независимых СМИ.