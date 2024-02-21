21 февраля 2024, 19:38
Путин на встрече с Рахмоном заявил об успешном развитии двусторонних отношений
Путин: отношения России и Таджикистана успешно развиваются
В Казани начались переговоры между президентами России и Таджикистана Владимиром Путиным и Эмомали Рахмоном. Об этом сообщило РИА «Новости».
Российский лидер отметил в ходе встречи, что отношения двух стран успешно развиваются и нет таких проблем, которые не удалось бы решить, в том числе благодаря личным отношениям президентов.
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Эмомали Рахмон прибыл в Казань для участия в церемонии открытия инновационного международного турнира по гибридным дисциплинам «Игры будущего».
Концепции соревнований объединяет классический спорт и его кибервариант (VR/AR-технологию).
Первые в истории состязания такого типа состоятся в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. В них примут участие более двух тысяч атлетов из более чем 100 стран. Программа включает соревнования в 21 дисциплине.
Ранее российский лидер встретился с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Президент Казахстана подчеркнул, что Россия под руководством Путина добилась значительных успехов, и заявил, что у него нет сомнений в итогах выборов президента РФ.
Казань
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